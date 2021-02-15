Росстат: Производство сахара упало более чем вдвое к январю 2020 года

Производство продуктов питания в январе 2021 года снизилось на 2% по сравнению с январем прошлого года и на 14,6% по сравнению с декабрем 2020 года. Зато производство напитков прибавило более четверти - 26,1%, подсчитали в Росстате.

Больше всего упало производство сахара: в январе этого года его выпустили 200,8 тыс. тонн, то есть на 62,7% меньше, чем в январе 2020 года, и на 69,5% меньше, чем в декабре 2020 года.

"Значительное снижение объемов производства сахара в январе по сравнению с предыдущим месяцем и соответствующим месяцем прошлого года обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году", - пояснили в Росстате.

Именно уменьшением урожая свеклы и, соответственно, производства сахара объяснялось повышение цен на сахар в прошлом году. За 2020 год сахар из всех продуктов подорожал больше всего - на 64,54%. Цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%. Это вызвало возмущение президента России Владимира Путина. В результате Минпромторг, Минсельхоз, производители этих продуктов и торговые сети договорились зафиксировать оптовые и розничные цены.

По данным Росстата, производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций, как и сахара, снизилось в январе. Его было выпущено 150,05 тыс. тонн, что на 20,2% меньше, чем в январе прошлого года, и на 26,2% меньше, чем в декабре 2020 года. Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе изготовлено 493,7 тыс. тонн - на 10,4% меньше, чем в январе прошлого года, и на 12,0% меньше, чем в декабре 2020 года.

Существенно снизилось производство пшеничной и пшенично-ржаной муки: ее в России выпущено 550,3 тыс. тонн - на 14,1% меньше, чем в январе 2020 года, и на 22,8% меньше, чем декабре 2020 года. При этом снижение производства хлебобулочных изделий недлительного хранения оказалось меньше: в январе выпечено 428,4 тыс. тонн - на 5,3% меньше, чем в январе 2020 года, и на 7,2% меньше, чем в декабре 2020 года. Производство макаронных изделий оказалось почти таким же в сравнении с годом раньше: 99,43 тыс. тонн, что на 0,4% меньше. Но в сравнении с декабрем прошлого года выпуск этой продукции снизился на 16%.

Также в январе наблюдалось снижение производства мороженой рыбы: ее в январе произведено 197,63 тыс. тонн, что на 18,3% меньше, чем в январе прошлого года, и на 13,4% меньше, чем в декабре 2020 года. А вот филе рыбного мороженого выпущено 21,09 тыс. тонн - на 5% больше, чем в январе прошлого года, и на 36,4% больше, чем в декабре 2020 года. Свежего или охлажденного рыбного филе - 285 тонн, что на 1,0% больше, чем в январе прошлого года, но на 19,6% меньше, чем в декабре 2020 года. Снизилось производство рыбных консервов: 32,41 млн условных банок, то есть на 22,7% меньше, чем в январе прошлого года и на 30,4% меньше, чем в декабре 2019 года. Зато почти на четверть (24,7%) в сравнении с январем прошлого года увеличено производство рыбных пресервов - 22,85 млн штук. Но это на 8,4% меньше, чем в декабре 2020 года. Икры осетровых рыб изготовлено 4,3 тонн, что на 65,3% больше, чем в январе прошлого года, но на 70,1% меньше, чем в декабре 2020 года. Икры лососевых рыб - 96 тонн, что на 32,5% меньше, чем в январе прошлого года, и на 79,4% меньше, чем в декабре 2020 года.

Продукты, которые показали наибольший рост производства - гречка, мясные и мясосодержащие полуфабрикаты, шоколад, вареная колбаса, молоко. Производство гречки январе составило 26,1 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в январе прошлого года, но на 24,9% меньше, чем в декабре 2020 года. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 331,69 тыс. тонн, что на 9,7% больше, чем в январе, но на 8,4% меньше, чем в декабре 2020 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 128,82 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем год назад, но 16,2% меньше, чем в декабре 2020 года. Вареных колбасных изделий выпущено 121,74 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в январе, но на 12,1% меньше, чем в декабре 2020 года. Молока в январе выпущено 468,67 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в январе, и на 1,8% меньше, чем в декабре 2020 года. Зато производство сыров снизилось на 2,5% меньше (41,73 тыс. тонн), чем в январе 2020 года, и на 13,1% меньше, чем в декабре 2020 года.

Производство почти всего мяса понемногу росло, за исключением мяса птицы. Его в январе было произведено 261,98 тыс. тонн, что на 2,1% меньше, чем в январе, и на 3,6% меньше, чем в декабре 2020 года.

Из напитков наибольший рост продемонстрировали соки из фруктов и овощей, которые прибавили к январю прошлого года 45,8%. А наибольшее падение наблюдалось в производстве игристых вин и шампанского - на 45%.

Минеральной природной воды разлито 355,6 млн полулитров, что на 5,3% меньше, чем в январе 2020 года, питьевой воды, в том числе газированной, - 597,1 млн полулитров, что на 1,3% меньше, чем в январе 2020 года.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в январе сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 12%, составив 3,87 млн декалитров, коньяка - на 25,6%, составив 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского - на 45% до 462 тыс. декалитров.

Одновременно увеличилось производство вина и пива: первого - на 35,8% до 1,55 млн декалитров по сравнению с январем 2020 года, второго - на 6% больше до 47,17 млн декалитров к январю 2020 года.