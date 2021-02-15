Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова

Известный голливудский актер и пауэрлифтер Арнольд Шварценеггер отдал дань памяти прославленному советскому штангисту-рекордсмену, олимпийскому чемпиону 1960 года Юрию Власову, который скончался 13 февраля.

"Юрий Власов научил всех, что "невозможно" - это всего лишь слово. Он стал первым человеком, сумевшим толкнуть 200 кг. Встреча с ним в 1961 году вдохновила меня, тогда начинающего спортсмена", - написал Шварценеггер в своем микроблоге в Twitter.

"Позже мне посчастливилось познакомиться с ним поближе. И я был потрясен тем, что это не только величайший спортсмен, но и великий мыслитель. Он интересно рассказывал о поэзии и политике, словно профессор. Власов прочитал книг больше, чем поднял штанг. Он научил меня, что сила тела - ничто по сравнению с силой духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила - в словах", - отметил он.

Шварценеггер выразил надежду, что история жизни Власова сумеет вдохновить людей. "Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и мне будет его не хватать. Все мои мысли с его семьей", - заключил он.