Собянин: Четыре станции метро откроется в Обручевском районе в ближайшие годы

Как доложил главе города генеральный директор компании-подрядчика Руслан Сарыбаев, у станции высокая строительная готовность. Завершается устройство основных конструкций, идет монтаж инженерии и начались архитектурно-отделочные работы. "Как и планировалось, запустим станцию вовремя, в этом году", - пообещал он. В это же время должны ввести в эксплуатацию и две соседние станции - "Новаторскую" и "Зюзино". Все три они расположены на Южном участке БКЛ длиной семь километров. Правые перегонные тоннели на всем протяжении от "Проспекта Вернадского" до "Воронцовской" и от "Зюзино" до "Каховской" пройдены, а в апреле проходческий щит "Наталия" должен завершить и левый тоннель между этими станциями. Пока же строительная готовность участка, по оценке главы стройкомплекса Андрея Бочкарева, составляет 64 процента. "Но для того, чтобы не ждать, пока щиты закончат проходку, а можно было бы параллельно возводить основные конструкции станций, наши инженеры использовали уникальное решение - временные технологические проемы, - рассказала "РГ" генеральный директор "Моспроекта-3" Анна Меркулова. - Когда щит дойдет до них, его демонтируют. Таким образом, мы существенно сокращаем общий срок возведения станционного комплекса".
Собянина же больше радует то, что ни пандемия, ни суровая зима с морозами и снегопадами не затормозили стройку метро и в целом по городу. "В планах на этот год запустить три участка Большой кольцевой линии - западный, юго-западный, южный участки, - сказал он. - В общей сложности 11 станций". Причем городу удается параллельно вести сооружение не только самой длинной в мире Большой кольцевой линии протяженностью 70 километров, но и радиусов подземки. В частности, Троицкого, который пересечет БКЛ в районе "Новаторской" и добавит этой части города еще две станции подземки. Получается, что один лишь район Обручевский, в котором проживает 87 тысяч москвичей, в ближайшие годы получит сразу четыре станции метро: две "Новаторских", "Воронцовскую" и "Улицу Дружбы народов". Благодаря тому, что все, кто хочет, пересядут на метро, свободнее станет на автодорогах, улучшится и экологическая ситуация. Снизится нагрузка пассажиров и уже на действующую Калужско-Рижскую линию подземки.
Но выиграет от пуска одного Южного участка БКЛ не только он, но и жители прилегающих к Обручевскому районов Проспект Вернадского, Коньково, Черемушки и Зюзино. Как отметил Андрей Бочкарев, в общей сложности новыми станциями будут пользоваться порядка 550 тысяч москвичей. В целом же Большая кольцевая будет экономить на каждой поездке примерно по полчаса жителям всех отдаленных районов Москвы. Ведь с ее пуском в 2022 году им больше не придется ездить в центр города только для того, чтобы пересесть на существующем кольце с одной ветки на другую.