Собянин: Четыре станции метро откроется в Обручевском районе в ближайшие годы

Столица не снижает темпы прокладки подземки. В этом году усилия метростроителей сосредоточены на Большой кольцевой линии, пуск которой улучшит транспортную ситуацию практически во всей Москве. 15 февраля мэр Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции "Воронцовская".

Как доложил главе города генеральный директор компании-подрядчика Руслан Сарыбаев, у станции высокая строительная готовность. Завершается устройство основных конструкций, идет монтаж инженерии и начались архитектурно-отделочные работы. "Как и планировалось, запустим станцию вовремя, в этом году", - пообещал он. В это же время должны ввести в эксплуатацию и две соседние станции - "Новаторскую" и "Зюзино". Все три они расположены на Южном участке БКЛ длиной семь километров. Правые перегонные тоннели на всем протяжении от "Проспекта Вернадского" до "Воронцовской" и от "Зюзино" до "Каховской" пройдены, а в апреле проходческий щит "Наталия" должен завершить и левый тоннель между этими станциями. Пока же строительная готовность участка, по оценке главы стройкомплекса Андрея Бочкарева, составляет 64 процента. "Но для того, чтобы не ждать, пока щиты закончат проходку, а можно было бы параллельно возводить основные конструкции станций, наши инженеры использовали уникальное решение - временные технологические проемы, - рассказала "РГ" генеральный директор "Моспроекта-3" Анна Меркулова. - Когда щит дойдет до них, его демонтируют. Таким образом, мы существенно сокращаем общий срок возведения станционного комплекса".

Собянина же больше радует то, что ни пандемия, ни суровая зима с морозами и снегопадами не затормозили стройку метро и в целом по городу. "В планах на этот год запустить три участка Большой кольцевой линии - западный, юго-западный, южный участки, - сказал он. - В общей сложности 11 станций". Причем городу удается параллельно вести сооружение не только самой длинной в мире Большой кольцевой линии протяженностью 70 километров, но и радиусов подземки. В частности, Троицкого, который пересечет БКЛ в районе "Новаторской" и добавит этой части города еще две станции подземки. Получается, что один лишь район Обручевский, в котором проживает 87 тысяч москвичей, в ближайшие годы получит сразу четыре станции метро: две "Новаторских", "Воронцовскую" и "Улицу Дружбы народов". Благодаря тому, что все, кто хочет, пересядут на метро, свободнее станет на автодорогах, улучшится и экологическая ситуация. Снизится нагрузка пассажиров и уже на действующую Калужско-Рижскую линию подземки.

Но выиграет от пуска одного Южного участка БКЛ не только он, но и жители прилегающих к Обручевскому районов Проспект Вернадского, Коньково, Черемушки и Зюзино. Как отметил Андрей Бочкарев, в общей сложности новыми станциями будут пользоваться порядка 550 тысяч москвичей. В целом же Большая кольцевая будет экономить на каждой поездке примерно по полчаса жителям всех отдаленных районов Москвы. Ведь с ее пуском в 2022 году им больше не придется ездить в центр города только для того, чтобы пересесть на существующем кольце с одной ветки на другую.