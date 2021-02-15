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У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию

Новости
    15.02.2021, 13:14
Текст:   Олег Усков

Продолжают поступать тревожные сведения касательно 73-летнего советского, российского музыканта и продюсера Бари Алибасова. Есть информация, что Бари Каримович очень серьезно болен и уже никогда не будет прежним.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Такую версию событий транслирует 5-tv со ссылкой на научного сотрудника НИИ имени Бехтерева Станислава Полторака.

"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации - чаще всего это сенильная или старческая деменция", - отметил специалист. По мнению которого это может быть чревато тем, что артист впредь "не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать". Соответственно, ухаживать за создателем проекта "На-На" придется либо родственникам, либо "каким-то нанятым людям". "Учитывая возраст и анамнез, сомнительно, что помутнения временные", - вынес шокирующий вердикт Полторак.

Стоит напомнить, что за последние несколько недель продюсер был госпитализирован уже дважды, причем последний раз - с открытым переломом в больницу в Калининграде.

Как рассказал сын Алибасова, отец поскользнулся и упал на пожарной лестнице, которую "спутал с обыкновенной, решив выйти из помещения".

Алибасов-младший акцентирует: в последнее время продюсер "в принципе плохо ориентируется в пространстве и даже не может самостоятельно добраться до туалета - просто забывает, где он".

В свете всего этого, по мнению Полторака, у Алибасова-старшего уже практически нет шансов вернуться к прежней жизни.

"Сенильная деменция возможна по наступлении и пятидесяти лет, если люди будут выпивать "Крот" или еще что-нибудь такое делать. Это же усугубляет все-таки", - пояснил эксперт.

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