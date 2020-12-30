Бари Алибасов госпитализирован с сильными травмами

Очередное странное происшествие случилось с продюсером Бари Алибасовым, который в 2019 году оказался в реанимации после того, как выпил средство для очистки труб "Крот", а потом удивительно быстро оправился, чем даже вызвал у общественности подозрения в фальсификации. Которые, впрочем, категорически отвергал.

Теперь новый загадочный скандал: накануне полиции пришлось взломать дверь в квартире создателя группы "На-На", так как он не отвечал на звонки после вызова "скорой помощи".

"Отец вызвал "скорую" после того как, как по его словам, упал на лестнице в подъезде. Однако, когда медики прибыли, он перестал отвечать на звонки и не открыл им дверь. Пришлось вызвать полицию, чтобы вскрыть квартиру", - приводит KP.RU слова сына продюсера.

Бари Алибасов-младший рассказал, что у его отца, по словам медиков, "огромный ушиб на спине, содрана кожа, как будто папу тащили за ноги".

Врачи также отметили состояние алкогольного опьянения у Алибасова. Сначала сын выразил сомнения, заявив, что говорил с ним за два часа до произошедшего, и тот был совершенно трезв.

Позднее в комментарии РЕН ТВ он предположил, что Алибасов-старший всё-таки мог употребить некоторое количество спиртного в связи с недавним разводом: "Наверное, не признается, потому что он знает, что критично ему нельзя ни капли алкоголя. Может быть, он отмечал что-то, развод с ненавистной мне Шукшиной". При этом алкоголь мог "окончательно вырубить ему память", так как продюсер не помнит, где был. При этом Бари Алибасов-младший считает, что произошедшее могло быть "умышленной историей", и уже нанял отцу телохранителя.

Тем временем PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин выдвинул версию, что у его работодателя возникли трудности с глотанием из-за старой истории с "Кротом". Медики осмотрели знаменитого пациента и дали таблетку от спазма.

Сейчас Бари Каримович госпитализирован. У него диагностированы "сильнейшие ушибы ног, сотрясение головного мозга и, возможно, перелом ребер", - рассказал Горжанкин. Продюсер не может ни пить, ни есть. Причём пока неизвестно, что именно произошло: продюсер путано объясняет, что упал с лестницы, но у его помощников это вызывает сомнения.

Напомним, в начале месяца Алибасова госпитализировали из-за передозировки "Виагрой".