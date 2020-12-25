Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись

73-летний советский, российский музыкант и продюсер Бари Алибасов и 82-летняя Народная артистка РФ Лидия Федосеева-Шукшина вновь расстались.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-директор продюсера Вадима Горжанкина. Официальное расторжение союза артистов произошло в четверг.

"Мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной", - сообщил Горжанкин. Он напомнил, что исковое заявление актриса подала в начале ноября. Брак пары был зарегистрирован два года назад - 20 ноября 2018-го.

При этом пиарщик добавил, что "катализатором развода" стала квартира, которую Шукшина "подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".

Алибасов таким образом состоял в браках шесть раз, Федосеева-Шукшина - пять.