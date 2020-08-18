73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной

Советский, российский музыкант и продюсер, основатель проекта "На-На" Бари Алибасов подал на развод с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Алибасова Вадима Горжанкина.

Как передает "Звезда", в качестве причины своего желания расторгнуть союз продюсер назвал "неразрешимые противоречия".

Отметим, что разлад у пары начался не вчера - отношения супругов изрядно подпортил квартирный вопрос. Дело вскоре дошло до суда.

При этом, по словам сына Алибасова, главная причина, по которой музыкант подал на развод - это Ольга, дочь супруги, с которой у Бари Каримовича "сложились недоброжелательные отношения".

"Папа не может сам надавать по щам ее дочке, а дочка тявкает на мужа. Когда такая ситуация в их возрасте происходит, то дочка в этом случае - ответственность мамы", - поясняет Алибасов-мл.

Акцентируя, что Алибасов-ст. "очень переживал, в итоге обиделся на нее, что она позволяет своей дочери хамить и гавкать на него". И решился на развод, ибо считает происходящее неприемлемым.

Младший Алибасов настаивает, что его отец тем не менее продолжает любить супругу, на которой женился "потому что хотел сделать ее старость счастливой". Более того - брак, по словам Алибасова-мл., был инициативой именно Шукшиной.

Известно, что интересы шоумена в суде будет представлять "звездный адвокат" Сергей Жорин.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в ноябре 2018 года.