В ЕР не поддержали проект об отмене наказания за массовое пребывание на улице

Фракция "Единой России" в Госдуме не согласовывала законопроект депутата Андрея Барышева, который предлагает отменить наказание за массовое пребывание на улице, заявил первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев.

"С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была", - приводит "Интерфакс" слова Исаева.

При этом первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин заявил агентству, что у этой инициативы нет перспектив.

Напомним, что депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в палату проект закона, в котором предлагается отметить ряд положений Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о нарушениях порядка проведения массовых акций. По его мнению, понятия "массовое присутствие граждан", "группа граждан" в законе не раскрыты, из-за этого любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности.