В Японии произошло новое землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4.1. Наиболее сильные подземные толчки были зафиксированы в 13:28 по местному времени на территории префектуры Вакаяма в центральной части острова Хонсю.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине десять километров, передает телерадиокомпания NHK.

Угроза возникновения цунами не объявлялась. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Напомним, что 13 февраля поздно вечером на северо-востоке японского архипелага в префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7.3. В результате стихии пострадали более 150 человек. Колебания земной коры привели к приостановке движения скоростных поездов, нарушению электро- и водоснабжения домохозяйств.