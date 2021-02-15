В Иране анонсировали проведение учений ВМФ с Россией

Совместные военные морские учения Ирана и России в северной части Индийского океана стартуют 16 февраля. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы вооруженных сил Исламской Республики.

"Учения Ирана и России "Пояс морской безопасности" начинаются завтра в северной части Индийского океана", - говорится в заявлении. По данным ВС Ирана, с российской стороны в маневрах будет участвовать корвет "Стойкий", военный танкер "Кола", а также задействоваться военный вертолет.

Со стороны Ирана помимо подразделений ВМФ в учениях примут участие военнослужащие Корпуса стражей исламской революции ИРИ.

Маневры, по замыслу их организаторов, "направлены на обеспечение безопасности в северной части Индийского океана, противодействие морскому пиратству и терроризму".

Напомним, что совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе ранее состоялись в конце декабря 2019 года.