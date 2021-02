Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

Организаторы фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID опубликовали работы, которые вошли в шорт-лист по итогам голосования членов жюри и будут бороться за Гран-при. В итоговом списке 16 снимков в категории "Одиночная фотография" и 12 работ в категории "Серия фотографий", предоставленные как авторами из известных мировых СМИ (Reuters, Associated Press, Xinhua, EFE, Anadolu, SWNS, The Times of India, ТАСС, МИА "Россия сегодня" (Sputnik), Világgazdaság, LenTV24), так и фрилансерами.

Всего же на организованный агентством ТАСС конкурс было прислано почти 4 тысячи работ фотографов из более чем 80 стран. Среди лидеров по количеству присланных работ - Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.

"Мы ознакомились с очень большим количеством фотографий. Несмотря на то, что они объединены одной темой, они все очень разные по настроению, по духу. Они заставляют задуматься о ценности человеческой жизни, о реальной угрозе, с которой столкнулось человечество, - отметил председатель жюри конкурса Григорий Дукор, глава редакции фотоинформации ТАСС. - При этом во многих из них авторы стремились показать надежду, единение и сплоченность людей в тяжелых условиях пандемии. В этом и есть задача фотожурналистики - показать историю такой, какая она есть, без фотошопа и приукрашиваний".

Имена победителей станут известны 11 марта, в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения. Победитель Гран-при получит $10 тыс., а победители в номинациях "Одиночная фотография" и "Серия фотографий" получат по $3 тыс.

Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте фотоконкурса.