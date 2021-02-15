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15.02.2021 12:02
Рубрика: Видео

Видео: массовый угон машин из автосалона

Текст: Михаил Азнавуров

Четыре автомобиля были похищены прямо с дилерского салона Kia в пригороде Чикаго ночью 6 февраля.

Фото: скриншот с youtube.com
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Злоумышленники - семеро молодых людей - заехали на территорию дилерского салона на похищенном накануне Honda CR-V. Через разбитое окно они проникли во внутреннее помещение салона, направились к ящику с ключами от автомобилей и вывели из здания четыре автомобиля.

Территорию салона кавалькада попыталась покинуть, протаранив кроссовером Honda закрытый на замок шлагбаум, однако они не преуспели и на шоссе выехали в объезд. Все было проделано буквально за десять минут. Преступление подробно заснято системой видеонаблюдения салона.

Менеджер автосалона оценил нанесенный компании ущерб в 100 - 150 тысяч долларов.