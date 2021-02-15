Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.02.2021 08:05
Рубрика: Видео

Видео: сова пробила решетку радиатора Toyota и выжила

Текст: Вадим Давыденко

Страховой агент, которому предстоит оформлять выплаты по этому инциденту, наверняка не поверит ни одному слову владельца Toyota и, скорее всего, сочтет его сумасшедшим, если не просто мошенником. Кто же поверит, что на вечерней трассе за городом можно врезаться в низко летящую сову, да так, что птица пробьет решетку радиатора, выживет при этом и останется в полости под капотом почти на сутки?

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: чудом спаслись при падении на машину 60-метровой секвойи

Но всё именно так и произошло в американском городке Исли (Южная Каролина). Не верите - смотрите видео о том, как пернатого хищника извлекали на свет божий, пока супруга владельца машины рассказывает о происшествии.

"Наша машина во что-то врезалась. Мы подумали, что это, наверное, кошка, - вспомнила она подробности минувшего вечера. - На следующее утро мой муж заметил несколько перьев на решетке и присмотрелся повнимательнее. Потом сова повернула голову, посмотрела ему в глаза и напугала до смерти".

Вызванный спасатель-орнитолог оказался храбрее владельца Toyota. После получаса возни специалист сумел отогнуть пробитую птицей решетку и достать ее на волю.

Осмотр показал, что сова практически не пострадала и что ее стоит вернуть к месту столкновения, где у нее, скорее всего, есть дом и семья.

Видео: карма наказала автохама, выпихнувшего скутериста из полосы
#видео