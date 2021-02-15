Видео: сова пробила решетку радиатора Toyota и выжила

Страховой агент, которому предстоит оформлять выплаты по этому инциденту, наверняка не поверит ни одному слову владельца Toyota и, скорее всего, сочтет его сумасшедшим, если не просто мошенником. Кто же поверит, что на вечерней трассе за городом можно врезаться в низко летящую сову, да так, что птица пробьет решетку радиатора, выживет при этом и останется в полости под капотом почти на сутки?

Но всё именно так и произошло в американском городке Исли (Южная Каролина). Не верите - смотрите видео о том, как пернатого хищника извлекали на свет божий, пока супруга владельца машины рассказывает о происшествии.

"Наша машина во что-то врезалась. Мы подумали, что это, наверное, кошка, - вспомнила она подробности минувшего вечера. - На следующее утро мой муж заметил несколько перьев на решетке и присмотрелся повнимательнее. Потом сова повернула голову, посмотрела ему в глаза и напугала до смерти".

Вызванный спасатель-орнитолог оказался храбрее владельца Toyota. После получаса возни специалист сумел отогнуть пробитую птицей решетку и достать ее на волю.

Осмотр показал, что сова практически не пострадала и что ее стоит вернуть к месту столкновения, где у нее, скорее всего, есть дом и семья.