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Рубрика: В мире

AP: Трамп намерен возобновить контакты со СМИ

Фото: AFP/Alex Edelman Фото: AFP/Alex Edelman
Фото: AFP/Alex Edelman

Экс-президент США Дональд Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны и снова начнет общаться с журналистами. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп назвал процедуру импичмента очередным этапом охоты на ведьм

По его данным, республиканец готовится к следующему жизненному этапу и "ищет способы восстановить свою власть". Друзья и союзники Трампа ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ, пишет ТАСС. По словам помощника Трампа Джейсона Миллера, в ближайшие дни все услышат о бывшем американском лидере "гораздо больше".

Отмечается, что Трамп обсуждал с политическими консультантами возможность помочь однопартийцам взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах в 2022 году. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) после встречи с Трампом отметил, что бывший президент США готов "восстанавливать Республиканскую партию". По данным агентства, экс-президент также якобы сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, поддержавшим его импичмент.

Напомним, в субботу в сенате состоялось голосование по импичменту, по итогам которого Трамп был оправдан. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора. Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им шестого января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание Капитолия. Статья обвинения - подстрекательство к мятежу.

В мире США Дональд Трамп

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