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16.02.2021 11:24
Рубрика: Digital

Apple отремонтирует часы, которые не заряжаются

Текст: Иван Черноусов
Фото: gettyimages Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Компания Apple бесплатно отремонтирует Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE которые не заряжаются. Об этом сообщает ресурс AppleInsider.com.

Фото: Apple
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Как отмечает компания, в "очень редких случаях" владельцы Apple Watch Series 5 или Apple Watch SE с установленной операционной системой watchOS 7.2 или 7.3, сообщают о том, что часы не заряжаются после входа в режим энергосбережения.

"Чтобы проверить, затрагивает ли эта проблема ваши часы Apple Watch, положите их на зарядное устройство, которое вы обычно используете, и подождите не менее 30 минут. Если часы Apple Watch все равно не заряжаются, обратитесь в службу поддержки Apple, чтобы оформить бесплатный ремонт с доставкой по почте", - утверждает Apple.

Digital Технологии

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