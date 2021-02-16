Apple отремонтирует часы, которые не заряжаются

Компания Apple бесплатно отремонтирует Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE которые не заряжаются. Об этом сообщает ресурс AppleInsider.com.

Как отмечает компания, в "очень редких случаях" владельцы Apple Watch Series 5 или Apple Watch SE с установленной операционной системой watchOS 7.2 или 7.3, сообщают о том, что часы не заряжаются после входа в режим энергосбережения.

"Чтобы проверить, затрагивает ли эта проблема ваши часы Apple Watch, положите их на зарядное устройство, которое вы обычно используете, и подождите не менее 30 минут. Если часы Apple Watch все равно не заряжаются, обратитесь в службу поддержки Apple, чтобы оформить бесплатный ремонт с доставкой по почте", - утверждает Apple.