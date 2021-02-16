Студия Disney не отменяла трилогию "Звёздных войн" Райана Джонсона

Отдельная трилогия "Звездных войн" Райана Джонсона все еще запланирована к выходу. Об этом сообщила в Twitter Сария Уилсон из USA Today, взявшая у режиссера интервью.

"Я публикую это сейчас, просто потому что предвижу, что у меня будет много запросов. Да, трилогия Райана по "Звездным войнам" все еще в силе. Пока нет никаких дат или сроков, потому что у него есть другие проекты, но она точно выйдет", - написала она в своем микроблоге.

Напомним, три отдельных больших фильма за авторством Джонсона по франшизе из далекой-далекой галактики были анонсированы еще в 2017 году, но с тех пор о проекте не было никаких новостей.

I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests -



Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.



THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁 — Sariah Wilson (@sariahwilson) February 16, 2021

А после неоднозначного приема фанатским сообществом "Последних джедаев" в Сети поползли слухи о том, что Disney может перестать сотрудничать с постановщиком.

Согласно представленным данным, производство так долго откладывается из-за занятости самого Райана Джонсона, который в данный момент трудится над продолжением картины "Достать ножи".