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Студия Disney не отменяла трилогию "Звёздных войн" Райана Джонсона

Новости
    16.02.2021, 15:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Отдельная трилогия "Звездных войн" Райана Джонсона все еще запланирована к выходу. Об этом сообщила в Twitter Сария Уилсон из USA Today, взявшая у режиссера интервью.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я публикую это сейчас, просто потому что предвижу, что у меня будет много запросов. Да, трилогия Райана по "Звездным войнам" все еще в силе. Пока нет никаких дат или сроков, потому что у него есть другие проекты, но она точно выйдет", - написала она в своем микроблоге.

Напомним, три отдельных больших фильма за авторством Джонсона по франшизе из далекой-далекой галактики были анонсированы еще в 2017 году, но с тех пор о проекте не было никаких новостей.

А после неоднозначного приема фанатским сообществом "Последних джедаев" в Сети поползли слухи о том, что Disney может перестать сотрудничать с постановщиком.

Согласно представленным данным, производство так долго откладывается из-за занятости самого Райана Джонсона, который в данный момент трудится над продолжением картины "Достать ножи".

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