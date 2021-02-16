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"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России

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    16.02.2021, 12:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Сборы пиксаровской "Души" в России и странах СНГ превысили миллиард рублей.

Фото: twitter.com/ Legendary
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга"

Как сообщает пресс-служба Disney, фильм в этих государствах посмотрели более четырёх миллионов человек.

"По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1 069 332 694 рубля (14,2 миллиона долларов США)", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

"Душа" стала самым успешным проектом Pixar и Disney в нашем прокате. Ранее лидерство принадлежало "Головоломке" (2016).

Наша рецензия на "Душу" режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса - здесь.

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