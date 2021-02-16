"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России

Сборы пиксаровской "Души" в России и странах СНГ превысили миллиард рублей.

Как сообщает пресс-служба Disney, фильм в этих государствах посмотрели более четырёх миллионов человек.

"По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1 069 332 694 рубля (14,2 миллиона долларов США)", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

"Душа" стала самым успешным проектом Pixar и Disney в нашем прокате. Ранее лидерство принадлежало "Головоломке" (2016).

Наша рецензия на "Душу" режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса - здесь.