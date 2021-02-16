Два человека стали жертвами небывалых морозов на юге США

Два человека стали жертвами непогоды в американском штате Техас. Тела обнаружены рядом с дорогой недалеко от Хьюстона. Причина смерти сейчас устанавливается, но в полиции уверены, что погибшие просто замерзли.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась далеко на юг. В Далласе столбик термометра опустился до отметки -15 градусов, в Оклахома-Сити - до минус 21 градуса, в Канзас-Сити - морозы до -35 градусов. Таких холодов здесь не было с 1989 года.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Техасе температура воздуха опустится до -26 градусов. В Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года, пишет ТАСС.