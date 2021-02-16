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Рубрика: В мире

Два человека стали жертвами небывалых морозов на юге США

Фото: AP Photo/David J. Phillip Фото: AP Photo/David J. Phillip
Фото: AP Photo/David J. Phillip

Два человека стали жертвами непогоды в американском штате Техас. Тела обнаружены рядом с дорогой недалеко от Хьюстона. Причина смерти сейчас устанавливается, но в полиции уверены, что погибшие просто замерзли.

Фото: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Национальная метеорологическая служба США сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась далеко на юг. В Далласе столбик термометра опустился до отметки -15 градусов, в Оклахома-Сити - до минус 21 градуса, в Канзас-Сити - морозы до -35 градусов. Таких холодов здесь не было с 1989 года.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Техасе температура воздуха опустится до -26 градусов. В Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года, пишет ТАСС.

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