Аномально холодная погода установилась в Мексике и на юге США

Редкое для штата Техас природное явление - заморозки - вынудили местных энергетиков ограничить электроснабжение из-за повышенной нагрузки на сети. Без света остались почти четыре миллиона потребителей.

Холодный воздух добрался и до севера Мексики, где в понедельник утром на отсутствие электроснабжения пожаловались 4,7 миллиона жителей, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден объявил в штате Техас чрезвычайную ситуацию и направил туда федеральную помощь. Глава региона Грег Эбботт задействовал Национальную гвардию для оказания помощи населению. Аварийные службы в авральном режиме восстанавливают электроснабжение.

Из-за резкого похолодания были закрыты нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, введены ограничения на прокачку природного газа через трубопроводы. Стоит напомнить, что в Техасе находятся крупнейшие производители нефти.

Ранее ураганный ветер вывел из строя почти половину ветряных электростанций штата. А ветроэнергетика считается вторым по величине источником электроэнергии в Техасе, на нее приходится 23 процента энергоснабжения штата.

Во власти небывалых холодов оказалась большая часть США. В некоторых штатах столбики термометров опустились до отметки -22 градуса. Национальная метеорологическая служба сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась далеко на юг. Морозы отмечаются там, где их никогда не было (Оклахома, Миссури). Например, во власти холода оказались города на побережье Мексиканского залива.