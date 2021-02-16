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16.02.2021 19:19
Рубрика: Спорт

Джокович стал соперником Карацева в полуфинале Australian Open

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Аслан Карацев поборется за выход в финал Australian Open с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Фото: David Gray / AFP Фото: David Gray / AFP
Фото: David Gray / AFP

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович встречался с Александром Зверевым из Германии.

Карацев на Australian Open заработал больше, чем за всю карьеру

В первом сете шла упорная борьба, его судьба решалась на тай-брейке. Чуть удачливее в дополнительном гейме оказался 23-летний Зверев - 8-6.

Однако затем Джокович сумел переломить ход встречи. Во втором сете он отдал сопернику всего два гейма. Третья партия завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:4.

В четвертом сете Зверев снова сумел навязать борьбу и во второй раз для выявления победителя потребовался тай-брейк. На этот раз удача оказалась на стороне Джоковича - 8-6.

В полуфинале первая ракетка мира встретится с главным открытием турнира Асланом Карацевым из России. Ранее 114-й номер мирового рейтинга в четырех партиях нанес поражение болгарину Григору Димитрову.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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