Джокович стал соперником Карацева в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев поборется за выход в финал Australian Open с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович встречался с Александром Зверевым из Германии.

В первом сете шла упорная борьба, его судьба решалась на тай-брейке. Чуть удачливее в дополнительном гейме оказался 23-летний Зверев - 8-6.

Однако затем Джокович сумел переломить ход встречи. Во втором сете он отдал сопернику всего два гейма. Третья партия завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:4.

В четвертом сете Зверев снова сумел навязать борьбу и во второй раз для выявления победителя потребовался тай-брейк. На этот раз удача оказалась на стороне Джоковича - 8-6.

В полуфинале первая ракетка мира встретится с главным открытием турнира Асланом Карацевым из России. Ранее 114-й номер мирового рейтинга в четырех партиях нанес поражение болгарину Григору Димитрову.