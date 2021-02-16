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16.02.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы

Текст: Светлана Ментюкова

Цены на мясосырье не являются определяющим фактором для подорожания колбасных изделий, свою роль играют затраты на доставку и посредников. Так в интервью радио "Комсомольская правда" прокомментировал информацию о предложении мясопереработчиков поднять закупочные цены глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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"Там не все от сырья зависит, на сырье приходится чуть более 40% в структуре себестоимости. А вот затраты на посредников, продажи и доставку - это 27%. Поэтому цены на сырье не являются определяющим фактором", - объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что российские мясопереработчики предложили поднять закупочные цены на колбасу и сосиски на 10-15%.

"Что касается рынка готовых мясных изделий, общедоступные продукции, вареные в основном, отличаются тем, что там высочайшая конкуренция. Даже если кто-то из переработчиков хочет повысить, в том числе по объективным причинам цену, то у сетей есть всегда широкий выбор альтернативных поставщиков", - комментирует Юшин.

Он также отметил, что не стоит ожидать резкого повышения цен, так как зачастую переговоры об этом с торговыми сетями и магазинами занимают много времени.

"Вот когда понизить цену предлагают, здесь сети быстро соглашаются, а если вы хотите повысить, да хоть на 5% - месяц, два месяца, до полугода доказывать эффективность повышения", - сообщил он.

Как уже сообщала "РГ", по данным Росстата за 2020 год, производство мяса в России в прошлом году выросло, а сахара - упало.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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