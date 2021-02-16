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16.02.2021 15:49
Рубрика: Российский автопром

Экстремальную "Волгу" продают по цене нового "Патриота"

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Ставрополе выставили на продажу доработанный вариант универсала ГАЗ-310221, который создан на базе седана ГАЗ-3110. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Данный экземпляр 2001 года выпуска успел пробежать 118 000 км. Самоделку из "Волги" отличает камуфляжная окраска, увеличенный дорожный просвет, внедорожная резина, задний привод с самоблокирующимся дифференциалом.

Помимо этого, машина оборудована шноркелем, расширителями арок, порогами, "кенгурятником", дополнительной светотехникой, экспедиционным багажником и лестницей.

Что касается салона, то он перетянут кожей. Также имеется люк, кондиционер, полный электропакет, камера заднего вида, навигация.

Фото: www.auto.ru

Под капотом универсала вместо 2,5-литрового двигателя (90 л. с.) располагается 300-сильный бензиновый мотор V8 объёмом 4,3 литра - Toyota 3UZ-FE.

Фото: скриншот с youtube.com
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С японским агрегатом стыкуется 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Пробег двигателя - 23 000 км. Установлено и газобаллонное оборудование.

По словам продавца, на разработку экстремальной "Волги" ушло два года. Создавался автомобиль для комфортной эксплуатации в городе, на бездорожье и для езды на дальние расстояния. При этом все изменения зарегистрированы.

ГАЗ-310221 оценили в 1 350 000 рублей. К слову, сегодня за 1 275 000 рублей предлагается новый УАЗ "Патриот" в топовой версии.

Фото: www.auto.ru
#ГАЗ