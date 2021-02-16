Фильм "Девятаев" про побег советского летчика из плена выйдет 29 апреля

Объявлена дата выхода в прокат нового военного фильма "Девятаев" - это произойдет 29 апреля. Также зрителям представили первый трейлер и тизер-постер ленты, в основе которой захватывающая история советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Главные роли в приключенческом военном фильме "Девятаев" сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков и другие. Режиссеры - Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, уже работавшие вместе над фильмами "Ночной дозор" и "Пешаварский вальс". Музыку написал обладатель четырех премий "Золотой орел" Юрий Потеенко ("Время первых", "Обитаемый остров", "Доктор Лиза" и др.) Картину совместного производства компаний "Базелевс", "Военфильм" и МТС Медиа выпустит в прокат Sony Pictures при поддержке телеканала "Россия-1".

"Девятаев" станет первым блокбастером, который после проката в кинотеатрах будет доступен в эксклюзивной версии на экранах мобильных устройств и через Smart TV в телевизорах: специальная версия фильма в вертикальном формате выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Ранее режиссер картины Тимур Бекмамбетов рассказал "РГ" о ней подробно в видеоинтервью. Съемки фильма "Девятаев" велись в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте. Часть из них прошла в дистанционном формате из-за пандемии.

"Фильмы о Великой Отечественной войне всегда были и будут нашей особой профессиональной задачей: их актуальность для современной аудитории очевидна. Наш предыдущий опыт, особенно блокбастер "Т-34", доказал, что и молодежь, и старшее поколение готовы смотреть новое качественное военное кино. В своей картине Бекмамбетов обращается к глубине и человечности лучших советских фильмов о войне и при этом передает историю в предельно современном и динамичном формате", - заявил генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский.