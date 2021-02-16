Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе

Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности глава государства, получат возможность работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Поправки на эту тему внес Владимир Путин, предложивший изменить закон о государственной гражданской службе РФ. Пока что документом установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет, с возможностью продления до 70 лет.

Однако иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70-летнего возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому президент предложил, чтобы возрастное ограничение в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил депутатам, что закон не планируется применять широко - речь идет именно о точечных решениях. Он уточнил, что чиновников, которых назначает и снимает с должности президент, в РФ чуть более 400. Он ожидает, что новый закон коснется нескольких человек в ближайшие четыре года.

"То есть это будут точечные и по сути дела индивидуальные решения", - добавил представитель главы государства.

Минх также заверил парламентариев, что при принятии кадровых решений сохранится весь набор квалификационных требований к тем, кто работает на таких должностях.

Председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, в свою очередь, высказал мнение, каких чиновников могут коснуться точечные решения. Это, согласно его ожиданиям, будут люди с широким кругом знаний, серьезной биографией, имеющее стратегическое видение развития РФ в сферах, в которых они обладают определенным набором компетенций.

"Нам представляется, что этот проект закона укладывается в общий план действий по совершенствованию государственной гражданской службы", - заключил депутат.