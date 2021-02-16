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16.02.2021 17:08
Рубрика: Легковые авто

Jaguar переключится на выпуск электромобилей с 2025 года

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Под британским брендом Jaguar с 2025 года будут производить только электромобили, об этом сообщило агентство Reuters. В линейку внедорожников Land Rover машины без ДВС внедрят до 2030 года.

Фото: Пресс-служба Polestar.
Polestar запатентовал в России внешний вид электромобиля

Компания Jaguar Land Rover планирует выпустить шесть новых чистых электромобилей в течение следующих пяти лет, первый из них выйдет в 2024 году.

Новый глава компании Тьерри Боллоре заявил, что ежегодно Jaguar Land Rover будет тратить на технологии электрификации и развитие подключенных транспортных услуг по 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд долларов).

Напомним, что Jaguar Land Rover входит в состав индийского концерна Tata Motors.

Сегодня в гамме Jaguar есть один электромобиль - это кроссовер I-Pace, в России он стоит от 6,35 млн рублей.

#Land Rover #Jaguar