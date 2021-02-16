Jaguar переключится на выпуск электромобилей с 2025 года

Под британским брендом Jaguar с 2025 года будут производить только электромобили, об этом сообщило агентство Reuters. В линейку внедорожников Land Rover машины без ДВС внедрят до 2030 года.

Компания Jaguar Land Rover планирует выпустить шесть новых чистых электромобилей в течение следующих пяти лет, первый из них выйдет в 2024 году.

Новый глава компании Тьерри Боллоре заявил, что ежегодно Jaguar Land Rover будет тратить на технологии электрификации и развитие подключенных транспортных услуг по 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд долларов).

Напомним, что Jaguar Land Rover входит в состав индийского концерна Tata Motors.

Сегодня в гамме Jaguar есть один электромобиль - это кроссовер I-Pace, в России он стоит от 6,35 млн рублей.