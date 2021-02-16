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16.02.2021 13:05
Рубрика: Легковые авто

Как разморозить топливо в автомобиле

Текст: Майя Бирюкова
После морозной ночи распространенная проблема автомобилистов - это замерзшее топливо, причем это касается не только дизельных двигателей, но и бензиновых. Есть несколько способов вернуть машину в строй.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Часто проблемы возникают у тех водителей, кто залил вместо зимнего летний бензин, стоявший в гараже в канистре. При -30 градусах страдает испаряемость топлива. Отсюда возникают сложности с запуском, увеличивается продолжительность прогрева двигателя, страдает устойчивость его работы. Когда бензин проходит по промерзшим трубкам магистралей, то охлаждается еще сильнее и не всегда может воспламениться.

Фото: iStock
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Для того, чтобы поднять испаряемость бензина, нужно прогреть впускной трубопровод еще до запуска мотора. Этот совет раньше давали даже автопроизводители. Нужно обложить трубопровод ветошью и медленно поливать ткань кипятком из чайника с носиком. Для полного прогрева достаточно всего 2 литров горячей воды, пишет aif.ru. Использовать для этих целей паяльную лампу или факел не стоит с точки зрения пожарной безопасности.

На дне бака в холодную погоду может скапливаться конденсат, рано или поздно он начинает подмерзать и кристаллизоваться. Если вода достигнет горловины топливного насоса, то она начнет попадать в фильтр и затвердевать от мороза там. Автомобиль будет глохнуть, иногда даже на ходу.

С начала прошлого века подобные ситуации были не редкостью в авиационной сфере. И химики разработали состав "Жидкость И", который растворяет воду в баке. В северных широтах автомобилисты ее используют довольно часто, чтобы предотвратить замерзание не только воды, но и топлива. С подобной проблемой поможет справиться обычный спирт, который можно добавлять в бак. Он растворит воду и поможет ей пройти по трубкам и фильтрам без кристаллизации.

Если фильтр все-таки замерз от попавшей воды, то его нужно будет снять и проверить ячейки. Если есть снежные наросты, то следует отогреть его в теплом помещении или теплой водой. На трассе можно попытаться отогреть его, засунув за пазуху. Если вода замерзла на впуске топливного насоса, то его придется снять и прогреть теплой водой.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На морозе проблемы возникают чаще всего у дизельных двигателей. Когда не справляются специальные антигелевые присадки, то фильтр придется отогревать также, как у бензинового двигателя. Опытные водители фур зимой возят с собой запасные фильтры.

Когда топливо застыло в баке или магистралях, машину нужно будет греть целиком. Лучше всего это делать с помощью тепловой пушки. На трассах есть специальные автосервисы для грузовиков, которые при необходимости помогут вернуться к работе и легковым дизельным автомобилям и внедорожникам.

В любом дизельном автомобиле при путешествии в холодное время года должны быть запасные фильтры и свечи, топор, спички, дополнительный комплект теплой одежды для водителя, валенки, газовая горелка для приготовления кипятка. Тогда риск замерзнуть на трассе снижается.

#авто