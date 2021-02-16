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16.02.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Криптический реализм

Какое будущее на самом деле ждет виртуальные валюты
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В криптовалютах в последние месяцы разыгрался небывалый ажиотаж - и частные инвесторы, и крупнейшие инвестфонды, и технологические компании наращивают в них свои вложения. Все чаще проводятся и параллели с тем, что криптовалюты - это аналог золота, только лежит оно не в виде слитка в банковской ячейке, а в виде комбинации цифр в виртуальном кошельке. При этом криптовалюты за годы существования так и не нашли себя - они мягко говоря сомнительны и как валюты, и как инвестиционный инструмент.
Кому-то и биткоин может показаться золотом, но на деле общего у них совсем немного. Фото: Александр Корольков Кому-то и биткоин может показаться золотом, но на деле общего у них совсем немного. Фото: Александр Корольков
Кому-то и биткоин может показаться золотом, но на деле общего у них совсем немного. Фото: Александр Корольков

Самочувствие криптовалют проще всего определить через курс самой популярной из них - биткоина. Первая волна интереса к нему пришлась на конец 2016-начало 2017 года и в считанные месяцы подняла цену одной "монеты" с нескольких тысяч долларов до почти 20 тысяч. Тогда казалось, что это очень много, тем более что так же быстро курс биткоина откатился назад, оставив огромную массу "инвесторов", купивших их на самом пике (часто и за заемные деньги), подсчитывать убытки и разбирать свои майнинг-фермы.

Фото: iStock
Стоимость биткоина впервые превысила 47 тысяч долларов

В конце 2019 года все началось заново. Оказалось, что первая волна была только разминкой - теперь мы увидели, что один биткоин может стоить и 50 тысяч долларов.

Причины текущего роста курса криптовалют те же, что поднимают сейчас цену большинства фондовых индексов. Это ультрамягкая монетарная политика двух по сути главных мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ). Для помощи экономике из-за пандемии (на самом деле с перерывами еще с кризиса 2007 года) они держат нулевые или отрицательные ставки и проводят количественное смягчение - увеличивают свой баланс и скупают на эти деньги облигации (корпоративный долг). Из-за этого их доходность падает, что стимулирует инвесторов вкладываться уже в акции компаний и искать другие прибыльные, а следовательно, рисковые проекты.

За пандемийный год на финансовые рынки таким образом пришло около 3 трлн долларов, власти США заявляли, что планируют еще один пакет помощи экономике на 1,9 трлн долларов (все это небывалые объемы). В этот кризис в "пакетах помощи" есть особенность - активное бюджетное стимулирование, в том числе и прямые выплаты населению. Они тоже могли пойти на волне оптимизма и "бесплатных денег" на вложения в криптовалюты, что и раздуло курс.

"Если монетарное стимулирование будет сохраняться в крупнейших экономиках еще длительное время, то бюджетная поддержка начнет сворачиваться уже в текущем году", - предупреждает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Впрочем, появились первые ласточки будущей нормализации и монетарной политики - в США начался рост ставок по "длинным" облигациям - и это может вернуть интерес инвесторов к классическим инструментам, что вызовет отток из того же биткоина, добавляет ведущий методолог агентства "Эксперт РА" Антон Прокудин. Таким образом, серьезная волна колебаний неизбежно накроет традиционный фондовый рынок, не говоря уже о рынке криптовалют, где коррекция будет гораздо значительнее. Все это будет напоминать ситуацию со скачками курсов криптовалют четырехлетней давности и подчеркнет их природу сверхрискового спекулятивного актива. И, как в прошлый раз, за бортом окажутся вовсе не хедж-фонды, а рядовые инвесторы.

Ряд инвесторов объясняют вложения в криптовалюты тем, что они являются альтернативой золоту. "Некоторое сходство здесь присутствует: биткоин, как и золото, не приносит держателям процентный доход и имеет ограниченное предложение", - говорит Гранкин. Но в отличие от золота у биткоина и других криптовалют нет никакого применения в промышленности. Да и актив, который так склонен к колебаниям, сложно назвать "защитным", что вполне применимо к золоту.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Проблема и в том, что криптовалюты не являются валютами - их не принимают для платежей (налогов, пошлин и т.п.) все страны, указывает Прокудин. "Есть риск полного запрета криптовалют, операции с которыми не сможет контролировать государство, из-за противоречия их использования законодательству об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - отмечает он. Даже если криптовалюты не запретят, без признания их платежным средством со стороны государств или хотя бы корпораций они будут обречены на вымирание, поскольку у них нет внутренней ценности, категоричен Прокудин. По словам Гранкина, даже без запретов криптовалюты слабы как средства платежа - мешает сильная волатильность курса, чтобы выражать в них стоимость товаров и услуг, а также низкая скорость транзакций.

В целом ни один центральный банк мира никогда не расстанется с эксклюзивным правом печатать деньги. Скорее всего, они возьмут для себя нечто полезное из самой идеи криптовалют. Похоже, что по такому пути намерен пойти Банк России, обсуждающий внедрение цифрового рубля. Его концепция на 100% еще не определена, но уже сейчас ясно, что "государственной криптовалютой" его не назвать - эмитент у цифрового рубля в случае внедрения будет один, и эта форма существования российской валюты будет обеспечена обязательствами ЦБ. И самое интересное - вовсе не конкуренция криптовалют с обычными деньгами. "Главное - возникнет ли конкуренция между различными цифровыми валютами центральных банков? Среди их важных преимуществ должны быть низкая стоимость и высокая скорость транзакций по сравнению с межбанковскими расчетами. Внутри страны государство сможет законодательно обязать принимать к оплате только национальную цифровую валюту. Но при трансграничных расчетах может вырасти доля национальных цифровых валют торговых партнеров в расчетах и, соответственно, снижение доли традиционных "валют международных расчетов" - долларов и евро", - говорит Гранкин.

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