Стоимость биткоина впервые превысила 47 тысяч долларов

Биткойн на открытии торгов снова вырос в цене на 1,56% - до 47,174 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 03:05 мск.

В пике стоимость биткойна достигала отметки в 47,550 тысячи долларов, отмечает ТАСС. Таким образом, цена криптовалюты в третий раз за последние несколько часов обновила исторический максимум. Ранее сообщалось, что в ходе торговой сессии стоимость биткоина сначала превысила 44 тысячи долларов, а потом выросла до 45 тысяч долларов.

Скачок курса криптовалюты спровоцировали действия американского производителя электромобилей Tesla. Ажиотаж вызвало сообщение компании о покупке биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Илон Маск заявил также, что его компания начинает инвестировать в цифровые активы, в т.ч. на долгосрочной основе.