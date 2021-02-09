Новости

В Иране заявили о причастности военного к убийству ученого-ядерщика 03:43
Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России 03:26
Гутерриш приветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека 03:08
Прибывающие в Великобританию будут дважды сдавать тест на коронавирус 02:40
Биткоин вновь обновил исторический максимум 02:28
Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 перед своим 117-летием 01:59
В США резко вырос дефицит бюджета 01:54
В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев 01:30
Дебаты по импичменту Трампу в сенате могут продлиться до 36 часов 01:09
Глава разведки Ирана назвал условие получения Тегераном ядерного оружия 00:56
В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей 00:39
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам 00:34
"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира 00:05
В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины 08.02.2021
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию 08.02.2021
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого 08.02.2021
"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля 08.02.2021
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 08.02.2021
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 08.02.2021
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 08.02.2021
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 08.02.2021
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 08.02.2021
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 08.02.2021
В Мурманске выпало рекордное количество снега 08.02.2021
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 08.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
09.02.2021 02:28
Рубрика: Экономика

Биткоин вновь обновил исторический максимум

Курс криптовалюты обновил исторический максимум. В ходе торговой сессии биткоин вырос в цене на 15,77% - до 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Фото: iStock
Попутный нефтяной газ в Югре используют для выработки биткоинов

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала полтора миллиарда долларов в криптовалюту биткойн, пишет ТАСС. Исполнительный директор автопроизводителя Илон Маск сообщил, что его компания начинает долгосрочное инвестирование в цифровые активы, а в недалеком будущем Tesla также будет принимать биткоины в качестве оплаты за свои продукты.

Биткоин - децентрализованная цифровая валюта с полностью защищенными и анонимными транзакциями. Биткоин резко взлетел в цене 16 декабря прошлого года, когда криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор курс вырос более чем вдвое.

Экономика Финансы Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона