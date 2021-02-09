Биткоин вновь обновил исторический максимум

Курс криптовалюты обновил исторический максимум. В ходе торговой сессии биткоин вырос в цене на 15,77% - до 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала полтора миллиарда долларов в криптовалюту биткойн, пишет ТАСС. Исполнительный директор автопроизводителя Илон Маск сообщил, что его компания начинает долгосрочное инвестирование в цифровые активы, а в недалеком будущем Tesla также будет принимать биткоины в качестве оплаты за свои продукты.

Биткоин - децентрализованная цифровая валюта с полностью защищенными и анонимными транзакциями. Биткоин резко взлетел в цене 16 декабря прошлого года, когда криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор курс вырос более чем вдвое.