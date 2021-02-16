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16.02.2021 10:39
Рубрика: Спорт

Карацев на Australian Open заработал больше, чем за всю карьеру

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Аслан Карацев за нынешний Открытый чемпионат Австралии заработал больше, чем за всю карьеру.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Карацев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open

27-летний уроженец Владикавказа до старта Australian Open занимал скромное 114-е место в рейтинге АТР. Всего за карьеру перед матчами в Мельбурне он заработал 618 354 долларов в одиночном и парных разрядах.

Как сообщает Twitter ATP Tour, победа в четырех сетах над Григором Димитровым принесла россиянину 662 696 долларов, то есть больше, чем за всю предыдущую карьеру.

Карацев также стал первым после Марата Сафина теннисистом из России пробившимся в полуфинал этого турнира.

За выход в финал турнира Карацев сыграет с победителем встречи между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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