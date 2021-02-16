Карацев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open

Россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Мельбурне, став первым игроком в истории, кому удалось на дебютном турнире "Большого шлема" дойти до полуфинала.

После победы над болгарином Григором Димитровым россиянин признался, что если бы перед турниром ему кто-то сказал, что он пройдет так далеко, то он бы лишь рассмеялся в ответ.

"Невероятное чувство. Я впервые на турнире "Большого шлема" и нахожусь в полуфинале", - рассказал россиянин после матча.

Карацев также рассказал о том, как удалось изменить ход матча после первого проигранного сета.

"В начале матча мне показалось, что соперник был быстрее, находился в хорошем состоянии. Я много ошибался. Во втором сете я немного изменил игру, старался напрягать соперника длительными розыгрышами. Я заиграл в полную силу, после чего все и случилось", - сказал он.

У Карацева поинтересовались, с кем бы он хотел сыграть в полуфинале - с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым. На что полуфиналист ответил, что не заглядывает вперед.

Перед Открытым чемпионатом Австралии Карацев был ы составе сборной России на Кубке АТР вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

"Я играл только в парах. Но сами тренировки с лидерами мирового рейтинга, безусловно, помогли", - сказал он.