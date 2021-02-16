В конце прошлой недели граждан старше 60 лет включили в приоритетную группу в национальном календаре при проведении вакцинации от COVID-19. Почему прививка лучше изоляции, и не опасно ли вакцинироваться в пожилом возрасте, рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева на онлайн-конференции в РИА Новости.

Почему люди старшего возраста остаются на изоляции?

"Защита от заражения коронавирусом для пожилых по-прежнему очень важна, - говорит Ольга Ткачева. - Коронавирус новый - у большинства людей по-прежнему нет к нему иммунитета. А когда мы говорим о пожилых, надо понимать, что у них, как правило, ослабленная иммунная система. Соответственно, их организм хуже отвечает на внедрение новой незнакомой инфекции. И заболевание у них протекает намного тяжелее, и риск осложнений и смерти тоже выше по сравнению с более молодыми возрастами".

Можно ли делать прививку от коронавируса людям старшего возраста?

Можно и нужно, утверждает Ольга Ткачева. Более того, несколько дней назад минздрав внес людей возраста 60+ в приоритетную группу первого уровня по вакцинации от COVID-19. Это значит, что пожилых должны прививать в первоочередном порядке.

"Пожилые - в группе особого риска по COVID-19, - подчеркивает Ольга Ткачева. - Именно поэтому во всех развитых странах в первую очередь начали вакцинацию с пожилых".

Ткачева отметила, что переносимость вакцины "Спутник V" очень хорошая, и если после прививки и возникают побочные реакции - повышение температуры, боль в месте укола, общее недомогание и головная боль, - все это проходит не более чем за двое суток. Доктор отметила, что вакцина прошла клинические исследования на добровольцах старшего возраста, - поэтому ее безопасность и эффективность у пожилых доказаны."Более того, по наблюдениям московских врачей, переносимость вакцины у пожилых даже лучше, чем у более молодых людей", - отметила Ткачева.

Она также сказала, что две другие наши вакцины - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - станут доступны уже совсем скоро, и нет сомнений, что и их минздрав рекомендует для прививок у пожилых.

У пожилых много хронических болячек - не опасна ли им прививка?

По словам Ткачевой, нельзя вакцинироваться в момент обострения хронического заболевания, или если человек только-только перенес инфекцию. "Нужно подлечиться, войти в состояние ремиссии и уже потом сделать прививку", - говорит доктор.

Что лучше защищает: прививка или изоляция?

"И сами пожилые люди, и их семья должны понимать, что есть только два пути избежать инфекции: социальная изоляция или вакцинация, - подчеркнула Ткачева. - Но изоляция - это не лучший выход. Постоянное нахождение в четырех стенах, ограничение контактов с родными, детьми, внуками негативно сказывается на физическом и ментальном здоровье пожилых".

Во время обострения хронического заболевания и сразу после перенесенной инфекции прививку делать нельзя, сначала нужно подлечиться

Поэтому Ткачева рекомендует сделать прививку взрослым детям - чтобы не передать вирус родителям, а также убедить старшее поколение привиться тоже. "Вакцинация - это дверь в активную жизнь", - подчеркнула главный гериатр.

Как улучшить самочувствие в пожилом возрасте?

Внимательное отношение к здоровью, регулярные обследования и лечение по назначению врача - это одно из главных условий.

Но не менее важно сохранять физическую и когнитивную (умственную) активность.

60 лет. Начиная с этого возраста, считают в Минздраве России, прививку от COVID-19 нужно делать в первоочередном порядке

"Движение - залог жизни. Это доказано с точки зрения патофизиологии. Двигаетесь - мышцы сохраняют силу. Не двигаетесь - мышцы дряхлеют", - пояснила Ткачева.

Она настаивает: можно найти подходящую нагрузку для любого состояния, и даже при больном сердце, суставах сохранять подходящую активность. Минимально двигательная нагрузка должна составлять 40 минут ежедневно. Но если есть возможность - это время нужно увеличивать.

Рацион

Каковы особенности питания для пожилых?

1. Не сокращать белковые продукты

Есть устойчивый миф о том, что в старческом возрасте нужно есть меньше мяса. "Ничего подобного! - говорит Ольга Ткачева. - Чтобы сохранить мышечный тонус, важно получать достаточно белка.

Если в более молодом возрасте норма составляет 0,8 г чистого белка из расчета на 1 килограмм веса, то для пожилых норма увеличивается до 1,2-1,5 г белка на килограмм".

2. Больше пить

С возрастом организм более склонен к обезвоживанию, поэтому важно восполнять эти потери. Нужно пить достаточно жидкости - 1,5-2 литра, если нет ограничений со стороны почек и сердца. Причем свести к минимуму сладкие напитки, отдавать предпочтение чистой воде.

3. Ограничить быстрые углеводы

Дело не только в том, что быстрые углеводы - это пустые калории, которые ведут к ожирению. С участием таких углеводов в организме происходит гликирование белков - возникают отложения на стенках сосудов, увеличивается их жесткость и ломкость. А повышенная жесткость сосудов - это проявление старения. Чем меньше сладкого - тем эластичнее сосуды.

4. Больше сырых овощей и фруктов

Норма - 400-600 г сырых овощей и фруктов в день. Консервированные не заменяют свежие. Конечно, их можно есть, но немного - для стимуляции вкуса. Необязательно тратиться на дорогие тропические фрукты. Наши домашние капуста, свекла, тыква, яблоки, зелень, а летом сезонные ягоды и фрукты поддержат иммунитет и здоровье в целом.