Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых"

Первой нозологией, которую будут лечить на средства фонда "Круг добра", станет мышечная атрофия у детей. Об этом сообщил председатель фонда Александр Ткачев.

"Сегодня экспертный совет фонда утвердил спинально-мышечную атрофию как заболевание, по которому дети будут получать бесплатное лекарственное обеспечение", - сказал он, выступая на заседании Общественной палаты во вторник, 16 февраля. Вторым этапом станет поименный перечень пациентов, поскольку закупка лекарств будет проводиться на конкретных детей по заявкам, поданным региональными минздравами.

Фонд "Круг добра" создан по указу президента для поддержки тяжелобольных детей. Основная часть его бюджета формируется за счет "налога для богатых", то есть, увеличенного до 15% НДФЛ, который платят граждане с доходом выше 5 млн в год. Планируется, что в 2021 году удастся собрать 60 млрд рублей, в результате помощь фонда смогут получить более 4 тысяч детей.