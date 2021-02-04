Фонд "Круг добра" начал покупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Это означает, что фонд, созданный по решению президента России Владимира Путина, начинает свою деятельность.

"Мы рады сообщить, что "Круг добра" начинает работать над обеспечением заявок на покупку лекарств для детей, которым требуется срочная помощь, - сказал в интервью "РГ" председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. - Я уверен, это серьезный шаг для нашей страны в формировании справедливого, социально-ответственного общества. Теперь задача для всех нас - и фонда, и врачей, и общественников - поддержать инициативу главы государства и сделать все возможное, и невозможное, чтобы максимально быстро организовать поставки лекарств больным детям во всех регионах".

Бюджет фонда будет формироваться за счет сбора налога на богатых - повышения НДФЛ с 13 процентов до 15 процентов для лиц с ежегодным доходом свыше 5 миллионов рублей.

Как сообщил "РГ" протоиерей Александр Ткаченко, уже проведены первые предварительные встречи членов экспертного и попечительского советов. В ближайшее время будут приняты решения по списку заболеваний, с которыми будет работать фонд, и определен перечень приобретаемых лекарств. Лечение тяжелобольных детей как внутри страны, так и за границей будет для них бесплатным, лечение полностью будет оплачивать "Круг добра".