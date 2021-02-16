Невролог рассказал об опасности звона в ушах

Звон в ушах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом заявил врач-невролог Александр Евдокимов. И перечислил возможные причины дискомфорта: сердечно-сосудистые заболевания (в том числе повышенное или пониженное артериальное давление), воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава, сахарный диабет. Точный диагноз сможет поставить только врач.

По словам Евдокимова, из-за атеросклеротических бляшек в сосудах возникает турбулентность, завихрения крови. В данном случае звон в ушах пульсирующий. "Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде", - цитирует Евдокимова РИА Новости. К повышению турбулентности крови приводят и проблемы шейного отдела позвоночника. А еще не надо исключать поражения слухового нерва или центров слуха в коре головного мозга. Такое возможно при различных новообразованиях, объяснил в эфире "Пятого канала" специалист.

Ранее американские медики сообщили, что шум в ушах может быть вызван нехваткой витамина В12, отвечающего за нормальную работу нервной системы. Но в данном случае, помимо тиннитуса (звон в ушах), у пациентов наблюдаются также покалывания в руках и ногах, онемение конечностей, мышечная слабость. Тиннитус проявляется по-разному: гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.