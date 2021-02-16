Такие данные приводит автомобильный портал "Дром" по результатам проведенного им всероссийского опроса. На вопрос: "Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?" - 34 процента опрошенных признались: "Да, и пришлось платить". Почти столько же - 30 процентов, напротив, выбрали вариант "Нет, даже отпускали за мелкие нарушения". При этом 21 процент россиян всегда штрафовали объективно.
Отстояли свою правоту в суде за "незаслуженный" штраф 4 процента респондентов, а убедили инспектора в несправедливости предписания 6 процентов автовладельцев. Кроме того, 5 процентов водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.
Согласно исследованию, больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Вариант ответа "Да, и пришлось платить" здесь набрал 52 процента и 47,2 процента соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5 процента опрошенных в этих регионах. В Ленинградской же области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту. Вариант ответа "Да, но я победил в суде" набрал 10 процентов голосов.
"Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались гаишники, которые у дороги стояли бы ради шальных денег и развода", - поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласились 627 человек.
Всероссийский опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года. В нем приняли участие 12 341 человек.
Надо сказать, что с позицией "Со штрафом не согласен, но оплачу" часто приходится сталкиваться защитникам прав автомобилистов. Например, водитель получил три штрафа за превышение скорости: два штрафа за моментальную скорость с двух камер, а третий - за среднюю скорость на участке между этих двух камер. По сути, наказали три раза за одно и то же нарушение. Тогда ГИБДД готова была отменить штрафы, необходимо было только личное заявление водителя в подразделение. Но он отказался от этого предложения и оплатил все три штрафа.
К сожалению, порядок выписывания штрафа у нас облегченный, практически автоматический, а порядок их обжалования - сложен. Удаленно это сделать можно лишь по почте. Только с 1 сентября вступит в силу поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая позволит обжаловать штраф в электронном виде через портал госуслуг. Правда, подписать жалобу потребуется электронной верифицированной подписью. Получить ключ - бесплатно и несложно. Но тоже занимает время. Кроме того, эта поправка предусматривает только подачу заявления на обжалование в электронном виде. Документы, доказывающие невиновность водителя, придется направлять по почте или привозить лично. Хотя даже в уголовном производстве предусмотрена возможность их направления в электронном виде.
Возможно, с упрощением обжалования количество обращений вырастет. Сейчас, по оценкам Госавтоинспекции, обжалуется меньше 0,1 процента постановлений. А ведь именно жалобы помогают наладить работу камер и изменить правоприменительную практику.