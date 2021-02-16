Треть водителей считают, что были несправедливо оштрафованы. При этом, несмотря на то что со штрафом они не согласны, все равно его оплачивают.

Такие данные приводит автомобильный портал "Дром" по результатам проведенного им всероссийского опроса. На вопрос: "Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?" - 34 процента опрошенных признались: "Да, и пришлось платить". Почти столько же - 30 процентов, напротив, выбрали вариант "Нет, даже отпускали за мелкие нарушения". При этом 21 процент россиян всегда штрафовали объективно.

Отстояли свою правоту в суде за "незаслуженный" штраф 4 процента респондентов, а убедили инспектора в несправедливости предписания 6 процентов автовладельцев. Кроме того, 5 процентов водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.

Согласно исследованию, больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Вариант ответа "Да, и пришлось платить" здесь набрал 52 процента и 47,2 процента соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5 процента опрошенных в этих регионах. В Ленинградской же области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту. Вариант ответа "Да, но я победил в суде" набрал 10 процентов голосов.

"Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались гаишники, которые у дороги стояли бы ради шальных денег и развода", - поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласились 627 человек.

Всероссийский опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года. В нем приняли участие 12 341 человек.

Надо сказать, что с позицией "Со штрафом не согласен, но оплачу" часто приходится сталкиваться защитникам прав автомобилистов. Например, водитель получил три штрафа за превышение скорости: два штрафа за моментальную скорость с двух камер, а третий - за среднюю скорость на участке между этих двух камер. По сути, наказали три раза за одно и то же нарушение. Тогда ГИБДД готова была отменить штрафы, необходимо было только личное заявление водителя в подразделение. Но он отказался от этого предложения и оплатил все три штрафа.

К сожалению, порядок выписывания штрафа у нас облегченный, практически автоматический, а порядок их обжалования - сложен. Удаленно это сделать можно лишь по почте. Только с 1 сентября вступит в силу поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая позволит обжаловать штраф в электронном виде через портал госуслуг. Правда, подписать жалобу потребуется электронной верифицированной подписью. Получить ключ - бесплатно и несложно. Но тоже занимает время. Кроме того, эта поправка предусматривает только подачу заявления на обжалование в электронном виде. Документы, доказывающие невиновность водителя, придется направлять по почте или привозить лично. Хотя даже в уголовном производстве предусмотрена возможность их направления в электронном виде.

По оценкам Госавтоинспекции, обжалуется меньше 0,1 процента постановлений о штрафах

Возможно, с упрощением обжалования количество обращений вырастет. Сейчас, по оценкам Госавтоинспекции, обжалуется меньше 0,1 процента постановлений. А ведь именно жалобы помогают наладить работу камер и изменить правоприменительную практику.