Российским лыжникам поставили задачу взять не менее трех медалей на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, сколько медалей планирует завоевать команда на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 24 февраля по 7 марта.

"Наш план - одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали", - сказала Вяльбе изданию "Спорт-Экспресс".

Она добавила, что состав команды на чемпионат мира будет назван ближе к началу соревнований.

Всего в соревнованиях лыжников будут разыграны 12 комплектов медалей. В нынешнем сезоне Кубок мира досрочно выиграл россиянин Александр Большунов.