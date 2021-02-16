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16.02.2021 15:36
Рубрика: Спорт

Российским лыжникам поставили задачу взять не менее трех медалей на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, сколько медалей планирует завоевать команда на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 24 февраля по 7 марта.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Фото: Алексей Филиппов/РИА
Фото: Алексей Филиппов/РИА

"Наш план - одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали", - сказала Вяльбе изданию "Спорт-Экспресс".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Она добавила, что состав команды на чемпионат мира будет назван ближе к началу соревнований.

Всего в соревнованиях лыжников будут разыграны 12 комплектов медалей. В нынешнем сезоне Кубок мира досрочно выиграл россиянин Александр Большунов.

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