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16.02.2021 15:15
Рубрика: Власть

Песков объяснил поручения Путина по льготной ипотеке

Текст: Кира Латухина
Президент поручил проработать необходимость продления льготной ипотеки, учитывая интересы людей. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Льготная ипотека помогла поддержать развитие строительной отрасли, которая "паровозом" тянет за собой и другие сектора. Но есть экспертные точки зрения, что ее стремительный рост приводит к созданию "пузыря" и порождает риски появления людей, которые могут впоследствии косвенно приравняться к обманутым дольщикам, заметил Песков. "Хотя нынешняя система уже страхует от этого", - добавил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент поручил принять окончательное решение, которое наилучшим образом соответствовало бы интересам, в первую очередь, людей и, во вторую очередь, экономики, объяснил Песков. Сторонники двух точек зрения как раз и будут приходить к единому решению. Они были в деталях, аргументированно доложены президенту, и Владимир Путин поручил выработать консолидированное мнение, которое бы лучше всего соответствовало интересам развития страны "в постковидный период", пояснил пресс-секретарь президента.

Напомним, что Путин поручил правительству совместно с Центробанком до 31 марта представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. При этом рассмотреть возможность снижения ставки для семей с двумя и более детьми.

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