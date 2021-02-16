Polestar запатентовал в России внешний вид электромобиля

Входящая наряду с Volvo Cars в промышленный холдинг Zhejiang Geely компания Polestar, производитель одноименных автомобилей, оформила в российский патент на экспериментальный лифтбек Precept.

Охранный документ распространяется на экстерьер Polestar Precept. Его оформление - это простая юридическая формальность: автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков, чтобы гарантированно защитить интеллектуальные права на них. Однако Polestar готовит и серийный электромобиль с дизайном под Precept.

Polestar Precept был представлен весной 2020 года. Пятиметровый лифтбек построен для наглядной демонстрации стилистики, которой компания будет придерживаться в ближайшие годы в дизайне серийных автомобилей, чем будет баловать водителя и пассажиров и как поддерживать окружающую среду.

Кузов автомобиля имеет аэродинамически выверенную форму с фирменными маркировками "молота Тора" в оптике, необычно большую площадь остекления, просторный интерьер с удобным доступом, отделку натуральными волокнистыми материалами и вторично переработанными полимерами, на борту к услугам обитателей передовая информационно-развлекательная система с развитым интерфейсом и широкими коммуникационными возможностями.