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16.02.2021 12:13
Рубрика: Легковые авто

Polestar запатентовал в России внешний вид электромобиля

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Polestar. Фото: Пресс-служба Polestar.
Фото: Пресс-служба Polestar.

Входящая наряду с Volvo Cars в промышленный холдинг Zhejiang Geely компания Polestar, производитель одноименных автомобилей, оформила в российский патент на экспериментальный лифтбек Precept.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Охранный документ распространяется на экстерьер Polestar Precept. Его оформление - это простая юридическая формальность: автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков, чтобы гарантированно защитить интеллектуальные права на них. Однако Polestar готовит и серийный электромобиль с дизайном под Precept.

Polestar Precept был представлен весной 2020 года. Пятиметровый лифтбек построен для наглядной демонстрации стилистики, которой компания будет придерживаться в ближайшие годы в дизайне серийных автомобилей, чем будет баловать водителя и пассажиров и как поддерживать окружающую среду.

Кузов автомобиля имеет аэродинамически выверенную форму с фирменными маркировками "молота Тора" в оптике, необычно большую площадь остекления, просторный интерьер с удобным доступом, отделку натуральными волокнистыми материалами и вторично переработанными полимерами, на борту к услугам обитателей передовая информационно-развлекательная система с развитым интерфейсом и широкими коммуникационными возможностями.