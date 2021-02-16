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16.02.2021 21:05
Рубрика: Спорт

Везде успеть в баскетболе

Понкрашов пробует свои силы в новом олимпийском виде "3х3"
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Мужская сборная России по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" в среду отправится в Германию. Там предстоит провести серию спаррингов и сыграть в международном турнире с участием хозяев, соперников из Австрии, Бельгии, Франции и Нидерландов.

Ранее сборная готовилась на базе в Подмосковье. В составе Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Дмитрий Коршаков, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров (все - "Гагарин", Химки), Юрий Беспалов ("Инаномо", Москва), Кирилл Писклов ("Уралмаш"), Антон Понкрашов ("Химки").

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Интересна ситуация с чемпионом Европы-2007, бронзовым призером ОИ-2012 по классическому баскетболу Понкрашовым. Он начинал сезон без контракта, решил попробовать свои силы в "3х3". Затем Антон вернулся в "5х5", подписав контракт с "Химками", однако параллельно остался и в сборной "3х3".

Спорт Баскетбол

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