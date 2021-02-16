Ранее сборная готовилась на базе в Подмосковье. В составе Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Дмитрий Коршаков, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров (все - "Гагарин", Химки), Юрий Беспалов ("Инаномо", Москва), Кирилл Писклов ("Уралмаш"), Антон Понкрашов ("Химки").

Интересна ситуация с чемпионом Европы-2007, бронзовым призером ОИ-2012 по классическому баскетболу Понкрашовым. Он начинал сезон без контракта, решил попробовать свои силы в "3х3". Затем Антон вернулся в "5х5", подписав контракт с "Химками", однако параллельно остался и в сборной "3х3".