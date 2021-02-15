Сборная России по баскетболу 3х3 отправится на матчи в Германию

Мужская сборная России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 в среду отправится в Германию. Там ей предстоит провести серию контрольных матчей и сыграть в международном турнире с участием соперников из Австрии, Бельгии, Франции, Нидерландов и Германии.

Это будет соревновательная часть очередного этапа подготовки к Олимпиаде в Токио, куда россияне попали без квалификации благодаря высоким позициям в рейтинге Международной федерации баскетбола. С конца прошлой рабочей недели сборная России готовится на учебно-тренировочной базе GoPark в подмосковном Голиково. Здесь в так называемом просмотровом лагере находятся игроки и национальной команды, и молодежной сборной (до 23 лет).

В составе первой сборной Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Дмитрий Коршаков, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров (все - БК "Гагарин", Химки), Юрий Беспалов ("Инаномо", Москва), Кирилл Писклов ("Уралмаш", Екатеринбург), Антон Понкрашов ("Химки"). Главный тренер команды - Владимир Агабабьян.

Весьма интересной выглядит ситуация с чемпионом Европы-2007, бронзовым призером Олимпиады-2012 по классическому баскетболу Антоном Понкрашовым. Нынешний сезон он начинал без контракта, тренировался самостоятельно, затем решил попробовать свои силы в баскетболе 3х3, вошел в число кандидатов в сборную. Впоследствии Понкрашов вернулся в большой баскетбол, подписав контракт с "Химками", однако параллельно остался и в сборной 3х3.

С молодежной сборной готовятся Михаил Ермилов ("Самара"), Андрей Киселев ("Гагарин"), Иван Кузуб ("ЦОП-Москва"), Максим Личутин (МБА, Москва), Никита Падун ("Три звездочки", Москва), Данила Пауков ("ХелиТаб", Казань), Владислав Шарапов ("Химки"). Главный тренер команды - Дмитрий Зимин.

В Германии россияне будут выступать двумя командами - национальной и молодежной. Серия международных спаррингов и непосредственно турнир пройдут в период с 19 по 22 февраля.