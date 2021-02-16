Китайская компания ByteDance, владелец популярной социальной сети TikTok, решила отложить продажу американской части бизнеса группе компаний, возглавляемых Oracle. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник внутри компании.

По информации издания, сделка была частью плана китайской компании по нормализации отношений с предыдущей администрацией Белого дома. Дело в том, что один из основателей Oracle является сторонником Дональда Трампа. "Как только Трамп проиграл выборы, вместе с ним исчез и смысл сделки", - заявил источник.

Как пишет The Wall Street Journal, в правительстве нового президента США Джо Байдена заморозили сделку по продаже TikTok на "неопределенный срок", и сейчас новый президент США изучает ее необходимость. В то же время в ByteDance ищут новую структуру, которая бы могла им помочь наладить бизнес в США. В компании надеются, что новая сделка поможет им сохранить алгоритмы, лежащие в основе сервиса. По китайским законам такая сделка должна быть одобрена соответствующими регуляторами. Также продажа TikTok не должна рассматриваться как "преклонение колен" перед американской администрацией, иначе это может послужить "плохим примером" для других китайских компаний.

"TikTok очень популярен среди молодежи и звезд в США, которые поддерживают демократическую повестку, - говорит Лилиана Пертенава, эксперт по стратегическим коммуникациям. - Поэтому то, что сделка о продаже отменена, может говорить об ослаблении хватки и нового курса на потепление отношений с Китаем, во всяком случае публично".

С ней не согласен Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. "История с TikTok - во многом политическая игра, связанная с Трампом, - считает он. - Экс-президент США показывал, какой он жесткий управленец. На сегодняшний день непонятно, каким будет отношение к китайским ИТ-компаниям со стороны администрации Байдена. Но те звоночки, которые уже есть, не показывают, что идет ослабление ситуации, она заморожена в том виде, в котором она есть. Санкции против китайских компаний не сняты, и торговая война продолжается".

В сентябре 2020 года ByteDance согласилась продать TikTok группе компаний, возглавляемых Oracle. По условиям сделки, Oracle планировал приобрести 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok. Другой компании, Walmart, принадлежало бы 7,5%. Оставшиеся 80%, по условиям сделки, по-прежнему оставались у ByteDance.

На фоне приостановки сделки с Oracle интерес рекламодателей в США к TikTok резко вырос, сообщает Reuters. Рекламой в социальной сети заинтересовались компании, связанные с финансовыми услугами.