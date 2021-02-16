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16.02.2021 14:16
Рубрика: Происшествия

Для оставшихся без отопления ярославцев приготовили места в отелях

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Владельцы шести гостиниц Ростова Великого заявили о готовности принять в отелях горожан, в чьих домах уже четвертые сутки нет отопления.

Фото: iStock
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Напомним, авария на теплосетях в юго-западной части города произошла 13 февраля. Без отопления и горячей воды тогда остались три тысячи человек. С тех пор 24 жилых дома и четыре соцобъекта удалось подключить к теплоснабжению, но в трех многоквартирных домах (около 200 жильцов) по улице Спартаковской трубы четвертый день остаются холодными. При этом температура наружного воздуха в регионе по ночам сейчас опускается ниже 20 градусов.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов признал, что "ситуация оказалась серьезнее, чем прогнозировали специалисты": на теплосетях случились новые порывы, кроме того, ремонт осложняют морозы, которые плохо сказываются на состоянии и без того изношенных труб. Людей, в чьих квартирах температура упала уже до минимальных значений, решено переселить в гостиницы.

- Договорились с владельцами шести гостиниц Ростова - они готовы принять людей, в чьих квартирах до сих пор нет отопления, на временное бесплатное проживание. При заселении необходимо иметь паспорт, подтверждающий факт прописки, - сообщил на своей странице в соцсети Дмитрий Миронов.

Впрочем, глава региона уточнил, что количество мест в отелях ограничено. В первую очередь заселять будут семьи с маленькими детьми.

Кроме гостиниц, люди могут временно переселиться в один из двух пунктов временного размещения, которые в связи с аварией открыты в городе еще 13 февраля.

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- Для устранения дефектов теплосети дополнительно задействованы бригады Южного водоканала из Переславля-Залесского, Северного водоканала, Ярославльводоканала. Для отогрева замерзших труб в неподключенных домах задействованы дизельные тепловые пушки, выделенные из областного резерва, - рассказал губернатор.

По данным штаба по ликвидации аварии, работы по подключению к теплу двух домов будут завершены в ближайшее время, а для подключения третьего требуется замена 300 метров теплотрассы: на ремонт понадобится около суток.

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