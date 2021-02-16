Под Смоленском задержали второго фигуранта "лесного дела"

Задержан второй подозреваемый по делу о незаконной вырубке леса в Смоленской области на сумму более 3,1 миллиарда рублей.

По информации следственного управления СК РФ по региону, ранее мужчина 1976 года рождения находился в федеральном розыске. Задержали его на территории Московской области.

Напомним, в конце прошлого года по подозрению в уничтожении 860 гектаров леса в Гагаринском районе Смоленской области был задержан бизнесмен из Подмосковья. По мнению следствия, масштабные незаконные вырубки проводились с ноября 2012 по июль 2020 года. Предприниматель заключал с физлицами и представителями организаций фиктивные договоры на очистку земель от дикорастущих растений. Но фактически вырубалось все подчистую. Ущерб лесному фонду превысил 3,1 миллиарда рублей.

- Была пресечена крупнейшая вырубка древесины, которая привела к ухудшению качества природной среды и угрозе экологической безопасности, - подчеркнули в региональном СУ СК.

В ведомстве добавили, что сейчас продолжается работа по установлению должностных лиц органов власти различного уровня, которые, возможно, оказывали покровительство совершению экологического преступления.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.