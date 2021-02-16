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16.02.2021 13:43
Рубрика: Культура

Школьники могут бесплатно посещать свыше 100 столичных музеев и выставочных залов

Текст: Любовь Проценко

В столице значительно расширен круг участников проекта "Музеи - детям". Сейчас в него будут включены и учащиеся негосударственных учебных заведений. Такое решение принято 16 февраля на заседании правительства Москвы. В ходе обсуждения вопроса в частности, отмечалось, что за три года в этом проекте приняли участие более 750 тысяч ребят.

Фото: iStock
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Напомним, проект "Музеи - детям" дает право московским школьникам бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы: "Среди них - все музеи, подведомственные правительству Москвы, плюс семь частных музеев: Еврейский музей и центр толерантности, музей "Огни Москвы", Музей техники Вадима Задорожного, Международный нумизматический клуб, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Музей военной формы и Стрелецкие палаты". Для того, чтобы детям было удобнее посещать городские музеи, с августа 2018 года школы могут подать заявку в "Мосгортранс" на бесплатную перевозку групп ребят, которые отправляются на экскурсию.

В период пандемии COVID-19 работа музеев в Москве была приостановлена с 17 марта по 16 июня 2020 года и с 13 ноября 2020 года по 21 января 2021 года. С 22 января 2021 года музеи и выставочные залы вновь открыты для посещения, в том числе в рамках проекта "Музеи - детям", пояснили в пресс-службе.

Чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту "Москвенок" к считывающему устройству в кассе музея. Учащиеся негосударственных учебных заведений могут воспользоваться социальной картой или предъявить справку об обучении, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации.

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