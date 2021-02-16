Собянин: Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии

И все-таки, по мнению Собянина, туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар. Оправдала себя ставка на внутренний туризм: в столице за 2020-й год побывало 12,8 млн гостей из других регионов страны. Доходы города от туризма, конечно, снизились, но при этом оказались в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.

Говоря о том, кто и зачем приезжал в Москву, Собянин рассказал, что практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 года - это житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один, либо с семьей и друзьями. Типичный турист проводил в Москве 5-6 дней, проживая у друзей и знакомых, либо на съемной квартире, 30 процентов - в гостиницах и хостелах "3-4 звезды".

В этих условиях серьезной помощью отелям стала программа временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей. 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции Но самой главной помощью для туристической индустрии стала возможность работать даже в самые трудные месяцы пандемии.

"Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц. По договоренности с правительством России были на корню пресечены все разговоры о введении ограничений на движение самолетов и поездов", - подчеркнул мэр. Напомнив при этом, что пропускная система в Москве была отменена сразу же, как только для этого появилась малейшая возможность. А осенний подъем заболеваемости город пережил без пропусков.

В результате абсолютное большинство гостиниц смогли удержаться на плаву. Пусть с минимальной загрузкой, но они принимали гостей. Были сохранены трудовые коллективы, прежде всего - основной костяк. И это стало залогом будущего восстановления.

Итоги новогодних праздников 2021 года, по мнению Собянина, внушают некоторый оптимизм. Без знаменитых уличных фестивалей, с закрытыми музеями и не работающими по вечерам ресторанами в Москву приехали 1,9 млн гостей. Средняя загрузка отелей поднялась до 25-30%, а в центре популярные недорогие гостиницы "3-4 звезды" были заполнены даже на 50-60 процентов. "Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу", - заключил мэр.