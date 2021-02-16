В московском метро подростки с битой напали на пассажиров

В метро Москвы подростки, вооруженные битой и газовым баллончиком, напали на пассажиров.

Как рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Виктор Васенин, двое юношей прямо в вагоне напали на пассажиров. Пока поезд ехал от "Речного вокзала" к "Водному стадиону", подростки пристали к двоим мужчинам и начали их избивать. Также один из злоумышленников распылил баллончик. Когда поезд подъехал к станции, подростки убежали.

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает. УВД на метрополитене возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". Подозреваемых вычислили и задержали - обоим по 16 лет. На время следствия их определили под домашний арест.