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16.02.2021 16:21
Рубрика: Дороги

В Москве предложили ограничить движение фур во время сильных снегопадов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Ограничения для фур на дорогах Москвы могут стать отличным средством против пробок во время снегопада. Об этом заявил замначальника ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
"Снегопад века" вынудил водителей ночевать прямо на МКАД

По его оценкам, во время последнего мощного снегопада именно застрявшие фуры стали причиной многокилометровых пробок. Местами уровень загруженности дорог столицы достигал максимальных 10 баллов.

"Основная проблема в выходные была на МКАД и на Калужском шоссе: застрявшие фуры блокировали проезд транспорта, забивая все ряды,- констатировал Александр Евсин. - Тем самым запускался порочный круг. Фуры блокировали дорогу из-за снега, ЖКХ из-за этого не могли проехать к месту уборки, фуры застревали еще сильнее и заторы становились все больше".

В общей сложности только "Дорожный патруль" ЦОДД во время снегопада вытащил из снега более 900 грузовиков. Также фуры вытаскивали сотрудники других экстренных служб и даже простые автомобилисты на легковушках.