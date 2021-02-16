Застрявшие на МКАД фуры парализовали движение транспорта в Подмосковье

О непростой дорожной ситуации, сложившейся из-за последствий снегопада на выезде из Москвы в районе метро "Домодедовская" сообщил подмосковный минтранс. На южной стороне МКАД встали фуры, которые парализовали движение остального транспорта, в том числе и общественного.

У метро "Домодедовская" скопились огромные очереди пассажиров. "Мы направили туда дополнительные резервные автобусы, чтобы довезти пассажиров от метро до их домов", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик. Он уточнил, что проезд в таких автобусах для граждан будет бесплатным.

Также в минтрансе констатируют: движение затруднено на выездах с МКАД и на других шоссе: Каширском, Володарском, Домодедовском, Носовихинском, Зенинском, Егорьевском, Рязанском, Леоновском, Восточном, Бесединском и Варшавском. Из-за фур общественный транспорт и здесь работает с увеличенными интервалами.

Власти просят жителей с пониманием относиться к сложной дорожной ситуации.