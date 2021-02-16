Новости

Дадонов и Зуб принесли волевую победу "Оттаве" в матче против "Торонто" 07:47
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink 07:33
Аномально холодная погода установилась в Мексике и на юге США 07:28
В Британии открылись первые карантинные отели 07:22
Профессор назвал главную ошибку при приготовлении гречки 07:00
Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования 07:00
Россиянам предложили работу в Clubhouse 07:00
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявили коронавирус 06:49
В Перу почти 500 чиновников тайно вакцинировались от COVID-19 06:48
Циклон подарил два выходных школьникам Комсомольска-на-Амуре 06:36
Эксперт объяснила, от каких полезных продуктов быстро растет живот 06:35
В МВД обозначили требования к автомобилям при прохождении техосмотра 06:06
За счет бюджета повысят "цифровую" квалификацию 80 тысяч преподавателей 06:00
На Кубе перехватили скоростной катер с тонной марихуаны на борту 05:47
Власти Чехии анонсировали возобновление занятий в школах страны 05:38
Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты 05:31
Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19 05:31
В США из-за похолодания закрыли пять аэропортов 04:49
В Канаде запустят программу по масштабному выкупу оружия у граждан 04:48
Роспотребнадзор: Пациентов с ОРВИ стало больше в 12 регионах страны 04:39
На севере Мексики 4,7 миллиона человек остались без электричества 04:22
Невролог рассказал об опасности звона в ушах 04:14
Тысячи доз вакцины могут испортиться в Техасе из-за вызванных морозами проблем 04:08
В Израиле с 21 февраля начнется вторая фаза выхода из карантина 03:34
Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостановили работу из-за морозов в Техасе 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 06:36
Рубрика: Общество

Циклон подарил два выходных школьникам Комсомольска-на-Амуре

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровский край накрыл снежный циклон. Из-за непогоды во вторник отменены занятия второй смены во всех школах Комсомольска-на-Амуре.

"Также управлением образования принято решение об отмене занятий для учащихся первой смены с первого по седьмой классы 17 февраля", - сообщается на сайте городской администрации.

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за циклона

"Спасатели и оперативные службы приведены в готовность и следят за прохождением циклона. В режиме готовности находятся и ведомства ЖКХ, а также ТЭК. Пока серьезных происшествий в регионе не зарегистрировано", - отмечают в комитете правительства края по гражданской защите.

Непогода пришла со стороны соседнего Приморья. Снегопад начался в южных районах вечером понедельника, а к утру вторника накрыл все территории региона.

- Из-за снега есть случаи перебоев электроснабжения, к примеру, в селах Сикачи-Алян Хабаровского района или Троицкое Нанайского района. Местные власти занимаются устранением проблем. Ограничено движение пассажирских автобусов на трассах Советская Гавань-Ванино-Монгохто, Селихино-Николаевск-на-Амуре, Хабаровск-Ванино и Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Пассажиры об этом проинформированы, - передает дежурно-диспетчерская служба правительства края.

На Приморье и Сахалин обрушится мощный циклон

Только в Хабаровске на расчистке дорог задействованы 54 единицы спецтехники. 1230 сотрудников управляющих организаций занимаются уборкой от снега городских дворов.

Циклон продолжит оказывать влияние на погоду в Хабаровском крае и в среду. После этого, по прогнозам синоптиков, он сместится в сторону Сахалина.

Напомним, что островной регион сейчас находится под влиянием другого мощного циклона.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии