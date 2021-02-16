Циклон подарил два выходных школьникам Комсомольска-на-Амуре

Хабаровский край накрыл снежный циклон. Из-за непогоды во вторник отменены занятия второй смены во всех школах Комсомольска-на-Амуре.

"Также управлением образования принято решение об отмене занятий для учащихся первой смены с первого по седьмой классы 17 февраля", - сообщается на сайте городской администрации.

"Спасатели и оперативные службы приведены в готовность и следят за прохождением циклона. В режиме готовности находятся и ведомства ЖКХ, а также ТЭК. Пока серьезных происшествий в регионе не зарегистрировано", - отмечают в комитете правительства края по гражданской защите.

Непогода пришла со стороны соседнего Приморья. Снегопад начался в южных районах вечером понедельника, а к утру вторника накрыл все территории региона.

- Из-за снега есть случаи перебоев электроснабжения, к примеру, в селах Сикачи-Алян Хабаровского района или Троицкое Нанайского района. Местные власти занимаются устранением проблем. Ограничено движение пассажирских автобусов на трассах Советская Гавань-Ванино-Монгохто, Селихино-Николаевск-на-Амуре, Хабаровск-Ванино и Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Пассажиры об этом проинформированы, - передает дежурно-диспетчерская служба правительства края.

Только в Хабаровске на расчистке дорог задействованы 54 единицы спецтехники. 1230 сотрудников управляющих организаций занимаются уборкой от снега городских дворов.

Циклон продолжит оказывать влияние на погоду в Хабаровском крае и в среду. После этого, по прогнозам синоптиков, он сместится в сторону Сахалина.

Напомним, что островной регион сейчас находится под влиянием другого мощного циклона.